В Иране рекордное количество людей заразилось коронавирусом

В понедельник, 2 августа, министерство здравоохранения Ирана сообщило о рекордном количестве заразившихся коронавирусной инфекцией. Число заболевших превысило отметку в 37 тысяч человек. Об этом сообщает газета Arab News.

Материалы по теме «Была паника и истерия» Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?

Текущая вспышка вируса связана с приходом в страну «дельта»-штамма. По данным Минздрава, ситуация усугубляется провалом профилактических мер — лишь 40 процентов населения Ирана носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Имеются большие проблемы с коечным фондом, кампания вакцинации также показала неудовлетворительные результаты, в настоящий момент привито лишь около четырех процентов населения.

В настоящий момент иранские власти прививают граждан при помощи четырех вакцин: российской «Спутник V», китайской Sinovac, иранской COVIran Barakat, также применяется поставляемая в рамках гуманитарной помощи ООН AstraZeneca. При этом эффективность иранской вакцины даже по официальным данным составляет лишь 85 процентов. 23 июля в рамках кампании по популяризации местной вакцины иранский лидер Али Хамени привился препаратом иранского производства.

Всего с момента начала пандемии COVID-19 в Иране заболело около 4 миллионов человек, 91 тысяча из них — скончались. Иранские показатели смертности оказались самыми большими во всем ближневосточном регионе. В минувшее воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки (Saeed Namaki) обратился к Аятолле Али Хамени (Ali Khamenei) с просьбой закрыть страну на двухнедельный карантин.