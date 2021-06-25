Верховный лидер Ирана привился от коронавируса

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привился первой дозой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство Fars News.

На ролике, опубликованном агентством, запечатлен момент, когда 82-летний лидер получает укол в плечо. Отмечается, что прививаться Хаменеи согласился только препаратом COV-Iran Bareka, разработанным в Иране, и настоял, что встанет в общую очередь. Иранские ученые, разработавшие вакцину, утверждают, что она эффективней, чем китайский вариант.

В начале года сообщалось, что власти Ирана зарегистрировали у себя вакцину российского производства «Спутник V» и приготовились производить ее на своей территории при участии России.

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