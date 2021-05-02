Лидер Ирана осудил слова Зарифа о Сулеймани и России

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи осудил слова главы МИД Ирана Джавада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке, а также о роли бывшего командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани в них. Об этом он сказал в ходе обращения на телеканале Press TV, передает РИА Новости.

Хаменеи заявил, что заявления «некоторых чиновников» по поводу КСИР и Сулеймани «поражают и огорчают». По его словам, подобные высказывания вторят «враждебным заявлениям» США, что недопустимо. «Мы не должны говорить так, как будто не принимаем политику страны», — заключил он.

25 апреля иранские СМИ опубликовали утечку с фрагментами интервью министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. На записи Зариф утверждает, что Москве была невыгодна нормализация отношений между Западом и Ираном, поэтому она работала над саботажем сделки по ядерной программе Ирана. Он упоминал, что Москва сотрудничала с ныне покойным иранским генералом Касемом Сулеймани, чтобы сорвать сделку.

В настоящее время Тегеран ведет в Вене непрямые переговоры с США при посредничестве Европы, направленные на возрождение ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договор был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.