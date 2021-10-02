Президент Филиппин анонсировал уход из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте изъявил желание уйти из политики. Глава государства заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента в 2022 году, пишет The Manila Times.

Издание «Би-би-си» указывает, что свое решение Дутерте анонсировал там, где он должен был зарегистрироваться в качестве кандидата. В соответствии с конституцией страны он больше не сможет претендовать на президентскую должность. «Подавляющее большинство филиппинцев считает, что я не имею на это права. Пытаться обойти закон и баллотироваться на пост вице-президента стало бы нарушением конституции, духа конституции. Сегодня я объявляю об уходе из политики», — отметил политик.

«Би-би-си» отмечает, что заявление прозвучало на фоне появления слухов о том, что дочь Дутерте может участвовать в борьбе за президентскую должность.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по боксу и сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо покинет профессиональный ринг, чтобы сосредоточиться на политической деятельности.

19 сентября стало известно, что Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Выборы президента Филиппин состоятся 9 мая 2022 года. С 2016-го страну возглавляет Родриго Дутерте.