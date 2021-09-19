Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин

Филиппинский боксер-профессионал Мэнни Пакьяо официально стал кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что решил выдвинуть свою кандидатуру, так как является бойцом и на ринге, и за его пределами. На выборах спортсмен будет представлять «Филиппинскую демократическую партию — Власть народа» (PDP-Laban), которая является правящей.

Выборы президента Филиппин состоятся 9 мая 2022 года. С 2016-го страну возглавляет Родриго Дутерте.

Пакьяо — первый боксер, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. 41-летний спортсмен провел 72 боя на профессиональном уровне. Он одержал 62 победы, потерпел восемь поражений и два поединка свел вничью.