Пакьяо уйдет из бокса

Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо завершит карьеру

Бывший чемпион мира по боксу и сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо покинет профессиональный ринг. Об этом сообщает ONE News PH.

42-летний Пакьяо готовит заявление по поводу своего завершения карьеры. После ухода из бокса он сосредоточится на политической деятельности.

19 сентября стало известно, что Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Выборы президента Филиппин состоятся 9 мая 2022 года. С 2016-го страну возглавляет Родриго Дутерте.

Пакьяо — единственный боксер, которому удавалось становиться чемпионом в восьми весовых категориях. В последний раз филиппинец выходил на ринг в августе 2021-го. Тогда он уступил кубинцу Йорденису Угасу.