Пакьяо пошел на уступку ради боя с Макгрегором

Филиппинский боксер-профессионал Мэнни Пакьяо подписал контракт с компанией Paradigm Sports, которую также представляет ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Таким образом 41-летний филиппинец пошел на уступки ради боя с ирландцем. Ранее Пакьяо был готов на поединок против Макгрегора при условии, что сможет принять участие в организации ивента силами собственной промоутерской компании.

О возможном поединке с Пакьяо Макгрегор сообщил 25 сентября. Ирландец заявил, что схватка пройдет на Ближнем Востоке.

Макгрегор объявил о своем уходе из MMA в июне. Уже в июле ирландец намекнул на боксерский поединок с Пакьяо. Тогда он поздравил филиппинца с днем рождения и добавил к надписи «170». Болельщики решили, что экс-чемпион UFC имеет в виду полусреднюю весовую категорию.

Пакьяо — первый боксер, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.