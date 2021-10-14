Десятки человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Десятки человек погибли и пострадали из-за тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на севере острова Лусон на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Государственного совета по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий, число жертв тропического шторма достигло 30 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Всего из-за непогоды эвакуировали более 15 тысяч жителей.

В филиппинской провинции Бенгет из-за сильнейших ливней сошли оползни и произошли наводнения. Более трехсот домов и хозяйственных построек получили повреждения, четверть из них полностью разрушены. Госсовет отметил, что ущерб от бедствия для сельскохозяйственной сферы составил более 21 миллиона долларов.

1 октября сообщалось, что тайфун «Миндул», подошедший к Токио, оставил без света более шести тысяч домов в японской столице. Из-за непогоды в местных аэропортах отменили более 350 рейсов. Помимо поездов и самолетов, прекратили движение паромы, связывающие Токио и восточные острова страны.