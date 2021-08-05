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Власти российского региона предупредили о «серьезном ударе» тайфуна

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Михаил Дегтярёв
Михаил Дегтярёв
Кадр: телеграм-канал «ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА»

Тайфун, воздействие которого уже ощущается в Хабаровском крае, скоро «серьезно ударит» по Хабаровску. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Нас Росгидрометцентр и МЧС оповестили о том, что на Дальний Восток надвигается тайфун, он ударит очень сильно по нам», — заявил Дегтярев.

По его словам, к середине августа Амур достигнет опасных явлений. Из-за этого могут быть затоплены 60 частных домов и две тысячи дач на левом берегу реки. Губернатор отметил, что подготовка к удару стихии началась — сформирован оперативный штаб.

Он добавил, что река Бурея уже вышла из берегов. Жителей одного из поселков Верхнебуреинского района пришлось эвакуировать. Сейчас в пункте временного размещения находятся 24 человека, никто серьезно не пострадал.

Власти российского региона также поручили Минтрансу Хабаровского края вывести весь речной транспорт из затона, Минстрою — нарастить темпы работ на гидрозащитных сооружениях.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус спрогнозировал смерчи минимум в четырех регионах России. По его словам, аномальные природные явления могут произойти в Поволжье, в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Самарской областях.

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