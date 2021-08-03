Россия
 
Последние новости
Захарова объяснила «безумные» заявления о российских спортсменах в западных СМИ
ВМС США успешно испытали «убийцу» российских С-400
Атака боевиков на дом министра обороны Афганистана длилась четыре часа
В Белом доме оценили вероятность выдачи COVID-паспортов
Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию
Захарова прокомментировала ситуацию с визами для российских дипломатов в США
Шорты размера XL оказались малы клиентке популярного бренда и вывели ее из себя
В Литве заявили о россиянах среди нелегальных мигрантов из Белоруссии
Муж Тимановской рассказал о звонках ее матери из администрации Лукашенко
Новости партнеров
Прослушать новость

Смерч в российском регионе сняли на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Очевидцы сняли на видео смерч, который образовался во время непогоды в Татарстане. Кадры опубликованы в Telegram-канале News.ru.

На видео видно, как огромный вихрь на фоне грозового неба движется около жилых домов. За кадром жители российского региона высказывают свое удивление относительно погодного явления.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал россиянам правила поведения при атмосферных вихрях. Увидев смерч, необходимо немедленно скрыться, предупредил он. Если во время смерча человек находится в населенном пункте, ему стоит зайти в здание и встать как можно дальше от окон или даже спрятаться в подвале.

В Тверской области из-за урагана погибли три человека и пострадали 15. Известно, что повреждены кровли порядка 70 домов, в четырех муниципалитетах было нарушено электроснабжение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам рассказали о правилах поведения во время смерча
Вильфанд заявил о крайне редкой погодной аномалии в Москве
Два российских региона предупредили о возможности урагана