Смерч в российском регионе сняли на видео

Очевидцы сняли на видео смерч, который образовался во время непогоды в Татарстане. Кадры опубликованы в Telegram-канале News.ru.

На видео видно, как огромный вихрь на фоне грозового неба движется около жилых домов. За кадром жители российского региона высказывают свое удивление относительно погодного явления.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал россиянам правила поведения при атмосферных вихрях. Увидев смерч, необходимо немедленно скрыться, предупредил он. Если во время смерча человек находится в населенном пункте, ему стоит зайти в здание и встать как можно дальше от окон или даже спрятаться в подвале.

В Тверской области из-за урагана погибли три человека и пострадали 15. Известно, что повреждены кровли порядка 70 домов, в четырех муниципалитетах было нарушено электроснабжение.