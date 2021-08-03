Россиянам рассказали о правилах поведения во время смерча

Увидев смерч, необходимо немедленно скрыться. О правилах поведения при атмосферных вихрях россиянам рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. Его слова приводит газета «Известия».

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Как отметил специалист, если во время смерча человек находится в населенном пункте, ему стоит зайти в здание и встать как можно дальше от окон или даже спрятаться в подвале.

«Если убежать и спрятаться негде, то нужно найти небольшую ямку на местности, лечь в нее лицом вниз и накрыть голову руками», — уточнил Старков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал возможное появление смерчей еще минимум в четырех регионах России. По его словам, причиной этого природного феномена является холодный атмосферный фронт пришедшего на северо-запад страны циклона.

В Тверской области из-за урагана погибли три человека и пострадали 15. Известно, что повреждены кровли порядка 70 домов, в четырех муниципалитетах было нарушено электроснабжение.