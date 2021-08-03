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Россиян предупредили о смерчах в нескольких регионах

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Фото: Евгений Ковалев / РИА Новости

Смерчи могут возникнуть на территории от арктического побережья до Поволжья. Об этом предупредила россиян специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и северо-востоке центрального района в ближайшие дни синоптики прогнозируют мощные порывы ветра. Волосюк считает, что смерчи в этих регионах возможны, но маловероятны.

Ранее в Тверской области из-за урагана погибли три человека и пострадали 15. Повреждены кровли около 70 домов, в четырех муниципалитетах было нарушено электроснабжение.

По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, смерч возник из-за холодного фронта, который проходил и в Белоруссии. Кроме того, специалист связал с его возникновением сильные грозы и дождь в Москве вечером 2 августа.

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