Тайфун оставил без света тысячи домов в Токио

Тайфун «Миндул», подошедший к Токио, оставил без света более шести тысяч домов в японской столице, передает РИА Новости.

Также стало известно об отмене 350 авиарейсов в местных аэропортах. Японское издание Japan Today сообщило, что мощный тайфун бушует возле нескольких островов на востоке страны. В зоне нашествия стихии прекращено движение поездов. Скорость ветра при тайфуне составила 162 километра в час, в районе Токио выпало 150 миллиметров осадков.

Жителям столицы и острова Идзу, где также начался тайфун, рекомендовали не выходить из дома. Японское правительство отмечает, что информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Помимо поездов и самолетов прекратили движение паромы, связывающие Токио и восточные острова страны.

26 сентября проливные дожди спровоцировали сход оползня в китайской провинции Сычуань. В результате пропали как минимум десять человек. Спасатели развернули поисковую операцию.

