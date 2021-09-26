Десятки человек пропали из-за схода оползня в Китае

CGTN: минимум десять человек пропали без вести после схода оползня в провинции Сычуань

Как минимум десять человек пропали без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.

По данным канала, оползень сошел в округе Тяньцюань. Причиной называются проливные дожди.

На данный момент идет спасательная операция.

Ранее сильнейшие ливни вызвали сход оползня на западе штата Махараштра в Индии, в результате которого погибли десятки человек. Жертвами стихийного бедствия стали 36 человек, еще как минимум 20 числятся пропавшими без вести. Оползень сошел на деревню Талие близ города Махад. Более 30 домов оказались под землей.