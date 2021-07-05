Более 100 человек пропали из-за оползня в Японии

Более 100 человек числятся пропавшими без вести после мощного оползня, произошедшего 3 июля в японском городе Атами, передает британское информационное агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По первоначальным данным спасателей, число возможных жертв снизилось со 113 до примерно 80, однако это не итоговые цифры. Известно по меньшей мере о трех погибших. На месте ЧП работают более 1,5 тысячи спасателей.

Ранее сообщалась иная информация: 3 июля было известно лишь о 20 пропавших, однако затем власти стали сверять списки выживших с документами — регистрами проживания, а не полагаться на звонки от родственников и друзей возможных жертв стихии.

Оползень, причиной которого стали дожди, снес или повредил 130 домов. Вода, грязь и обломки проделали путь в более чем два километра — со склона холма, на котором стоит город Атами, к морю.