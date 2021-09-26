Вассерман рассказал о неочевидной угрозе вулкана на Канарах

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарском острове Пальма (Испания) может нести экологическую угрозу для Западной Европы. Об этом «Известиям» заявил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Он обратил внимание на утверждение метеорологов о том, что большое количество двуокиси серы, выброшенной вулканом на Канарах, достигнет Франции. «Даже сравнительно небольшое количество серы, содержащееся в бензине, стало угрозой для зданий и памятников, так что приходится очищать топливо куда тщательнее, нежели еще полвека назад, когда автомобилей было в разы меньше. Вулканические газы не очистишь», — рассказал эрудит о неочевидной угрозе.

Извержение началось 19 сентября около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо. Из зоны стихийного бедствия эвакуированы более 10 тысяч человек, пострадавших нет. Ежедневно вулкан выбрасывает в атмосферу от 8 тысяч до 10,5 тысячи тонн диоксида серы.

Последний раз Кумбре-Вьеха просыпался 50 лет назад. Ожидается, что вулкан будет активен 84 дня.