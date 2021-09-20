Потоки лавы разрушили около ста домов на Канарах

Потоки лавы, извергнувшиеся из вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова, Испания), уже разрушили около ста домов. Об этом сообщает ТАСС со слов своего корреспондента.

Отмечается, что в стихийном бедствии никто не пострадал. Все аэропорты на Канарских островах работают в штатном режиме. Ранее стало известно, что с острова Пальма уже эвакуируют до 10 тысяч человек. 20 сентября лава подошла к жилым домам и заблокировала автомобильные дороги на острове.

Извержение началось 19 сентября около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо. Последний раз вулкан Кумбре-Вьеха просыпался 50 лет назад. В этот раз извержение началось после сейсмической активности на Пальме, за которой внимательно следили эксперты.