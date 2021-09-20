Лава подошла к жилым домам и заблокировала дороги на острове Пальма

Около 10 тысяч человек эвакуируют из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма

До десяти тысяч человек эвакуируют с острова Пальма на Канарах из-за извержения вулкана, пишет Phys.org.

Как отметили в гражданской гвардии Испании, жители прилегающих к вулкану населенных пунктов остаются в опасности. Объявлена всеобщая эвакуация. Власти намерены вывезти в безопасное место от пяти до десяти тысяч человек.

Извержение началось около озера Кабеса-де-Вака в Эль-Пасо в воскресенье, 19 сентября. Лава подошла к жилым домам и заблокировала ряд дорог. Согласно прогнозам местных властей, потоки, скорее всего, переместятся на юго-запад, в жилые и лесные районы, прежде чем достигнут побережья. Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения. «Учитывая ситуацию на острове, я отложил свой запланированный отъезд в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН», — отметил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Вулкан Кумбре-Вьеха, последний раз извергавшийся 50 лет назад, находится на хребте на юге острова Пальма, на котором проживает около 80 тысяч человек. Эксперты внимательно наблюдали за вулканом после того, как заметили всплеск сейсмической активности и смещения магмы. С прошлой недели здесь произошли тысячи подземных толчков, самые сильные с магнитудой почти четыре балла. Кумбре-Вьеха в XX веке извергался дважды: в 1949-м и 1971 годах.

Компания Aena, управляющая аэронавигацией в Испании, рекомендовала авиаперевозчикам временно отказаться от полетов на три острова: Пальма, Гомера и Иерро.