Испания рекомендовала воздержаться от полетов на Канарские острова из-за вулкана

Испания рекомендовала авиакомпаниям не летать на Канарские острова из-за вулкана на Пальме

Компания Aena, управляющая аэронавигацией в Испании, рекомендовала авиаперевозчикам временно отказаться от полетов на три острова: Пальма, Гомера и Иерро. Об этом сообщает ТАСС.

В Aena это объяснили возросшим уровнем опасности из-за извержения вулкана на Пальме.

Извержение вулкана началось 19 сентября в районе населенного пункта Эль-Пасо после серии землетрясений небольшой магнитуды. Местные власти сообщили о начале эвакуации маломобильных групп граждан. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее российские ученые раскрыли тайну извержения вулкана на Курилах. Исследователи проанализировали образцы выброшенного пепла и обнаружили, что в магме содержалось немного летучих компонентов, которые обычно приводят к взрывному извержению. Предположительно, роль детонатора могла сыграть морская вода, поскольку, когда магма контактирует с водой или насыщенными ею породами, происходит взрыв на границе раздела сред.