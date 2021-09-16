Выявлены признаки грядущего извержения в «горячих точках»

Геологи из Австралии, Испании и Чили показали, что вулканы под так называемыми горячими точками имеют сложное строение и изменения в составе и концентрации их расплавов являются признаками скорого извержения. Статья международной команды исследователей опубликована в журнале Geology.

Ученые проанализировали собранные с входящего в состав Канарского архипелага острова Иерро образцы вулканических пород. Новые данные затем совместили с геохимической информацией по острову, в том числе и о подводных извержениях в 2011 и 2012 годах. Выявилась развитая «система трубопроводов» вулкана, из-за которой многие минералы в магме кристаллизуются. Они перерабатываются поднимающейся магмой — из-за чего ее химический состав кажется «глубинным». Таким образом, формирующиеся на расстоянии нескольких километров под вулканами расплавы становятся чрезвычайно эруптивными.

«Пристальный мониторинг вулканов может показать, что, когда магма достигает основания, этот процесс фильтрации достигает "точки перелома", приводящей к извержению. Результаты (исследования — прим. «Ленты.ру») поддерживают предположение, что обнаружение магмы на границе коры и мантии может свидетельствовать о грядущем извержении», — отметила одна из исследователей, сотрудник Университета Квинсленда Тереза Убиде. Исследователи проверили свою гипотезу на некоторых других океанических вулканах в «горячих точках», в частности на Гавайях.