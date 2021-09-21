В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы

Министр туризма Испании Рейес Марото предложила превратить извергающийся вулкан на гряде Кумбре-Вьеха в достопримечательность. Об этом сообщает L'essentiel.

По словам главы ведомства, «чудесное зрелище» сможет привлечь большое количество туристов на Канарские острова, которые захотят насладиться тем, что «природа принесла на Ла-Пальму».

Идею Марото раскритиковали оппозиционные политики и местные СМИ. Они порекомендовали членам правительства сосредоточиться не на извлечении выгоды из природной катастрофы, а на решении проблем, связанных с уничтожением более 100 домов и эвакуацией 10 тысяч человек.

Извержение началось 19 сентября около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо. Последний раз вулкан Кумбре-Вьеха просыпался 50 лет назад. В этот раз извержение началось после сейсмической активности на Пальме, за которой внимательно следили эксперты. Отмечается, что в стихийном бедствии никто не пострадал.