Вулканологи спрогнозировали срок окончания извержения вулкана на Канарах

В институте вулканологии сообщили, что извержение на Пальме может продлиться до 84 дней

Эксперты института вулканологии Канарских островов сообщили, что извержение вулкана на испанском острове Пальма и его последствия могут продлиться до 84 дней. Об этом пишет агентство Associated Press.

По информации издания, прогноз был сделан с учетом данных о продолжительности предыдущих извержений на архипелаге, которые, как и последнее извержение, сопровождались сильными потоками лавы и продолжительной сейсмической активностью.

Отмечается, что власти предупреждают о том, что до сих пор остается опасность землетрясений, лавовых потоков, токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.

Как сообщает агентство, по данным на 19 сентября, потоки лавы за все время извержения уничтожили 320 зданий, в основном это дома в сельской местности.

По информации Института вулканологии, в настоящее время лава покрывает порядка 154 гектаров земли. Отмечается, что вулкан ежедневно извергает от 8 тысяч до 10,5 тысячи тонн диоксида серы.

Ранее сообщалось, что извержение началось 19 сентября около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо.