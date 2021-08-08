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В Японии объявлена эвакуация 160 тысяч жителей из-за тайфуна

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Фото: Reuters

Для 160 тысяч жителей на юго-западе Японии объявлена эвакуация в связи с прохождением тайфуна «Лупит». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Так, сообщение об эвакуации получили около 139 тысяч жителей северной части острова Кюсю, шесть тысяч японцев в префектуре Фукуока, около двух тысяч — в префектуре Оита, и 13 тысяч — в префектуре Кагосима.

Отмечается, что в настоящее время тайфун «Лупит» проходит по суше в районе населенного пункта Макурадзаки. Давление в центре достигает 990 гектопаскалей, а скорость сопровождающего его ветра оценивается в 108 километров в час. Сообщается, что в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков за сутки. Жителей также предупреждают о повышенной угрозе оползней и подтоплений.

Ранее в июле специалисты предупреждали о другом мощном тайфуне «Непартак», который также двигался к берегам Японии. По их словам, это восьмой по силе тайфун, сформировавшийся в Тихом океане.

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