Названа дата обрушения мощного тайфуна на Японию

Мощный тайфун «Непартак» движется к берегам Японии и обрушится на нее утром 28 июля. Дату назвали в Главном метеорологическом управлении страны, передает ТАСС.

Тайфун сформировался в Тихом океане и сейчас находится в 230 километрах от суши. Под основным ударом стихии окажется северо-восточная часть японского острова Хонсю, однако шторм захватит и другие регионы страны. Жители районов, на которые надвигается бедствие, уже предупреждены об угрозах разлива рек и схода оползней.

По прогнозам синоптиков, во время тайфуна на северо-востоке Японии выпадет около 200 миллиметров осадков, а в Токио и окрестностях — около 100 миллиметров. На 27 июля скорость ветра в центре тайфуна достигает 20 метров в секунду, с порывами — 30 метров в секунду, а ближе к Хонсю может вырасти до 35 метров в секунду. По словам экспертов, это восьмой по силе тайфун, сформировавшийся в Тихом океане.

25 июля организаторы Олимпиады в Токио предупредили о возможном переносе соревнований по плаванию на открытой воде и по плаванию в программе триатлона из-за тайфуна «Непартак». 24 июля оргкомитет перенес соревнования в академической гребле из-за бушующего на юге Японии тайфуна «Ин-фа». В мощном шторме уже пострадали пять человек.