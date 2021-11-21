Россия и Израиль создадут группу по противодействию COVID-19

Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля создадут рабочую группу по противодействию COVID-19. Договоренности были достигнуты на переговорах главы российского ведомства Анны Поповой с делегацией из Израиля в Москве, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», — уточняется в сообщении.

Также в тексте сказано, что участники встречи обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в России и Израиле и циркулирующих штаммах коронавируса. «Отдельно рассмотрены вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сторонами отмечено, что только вакцинация может остановить пандемию, предотвратить тяжелое течение болезни и спасти жизни. Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъёма заболеваемости (в стране привито почти 70 процентов всего населения)», — говорится в заявлении.

Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн оценил вероятность самоликвидации дельта-штамма коронавируса. По его словам, самоликвидация дельта-штамма коронавируса маловероятна, однако рациональное зерно в теории японских ученых есть.