Российский вирусолог оценил вероятность самоликвидации дельта-штамма COVID-19

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн в беседе с изданием Expert.ru оценил вероятность самоликвидации дельта-штамма коронавируса.

Ранее японские ученые Национального института генетики Итуро Инуэ выдвинули гипотезу о том, что дельта-штамм COVID-19 претерпел слишком много исправлений, стал дефектным, потерял способность размножаться и начал самоуничтожаться, что стало причиной радикального снижения уровня заражаемости им в Японии.

По мнению Альтшейна, самоликвидация дельта-штамма коронавируса маловероятна, однако рациональное зерно в теории японских ученых есть. «Груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности», — сказал вирусолог

Он пояснил, что когда мутаций вируса становится слишком много, его инфекционность может слабеть. При этом такое может происходить не только с дельтой, но и с любым другим штаммом вируса, однако «это вещь всегда непредсказуемая». Альтштейн добавил, что склонен доверять японским ученым, поскольку в Японии, по его словам, вирусология и молекулярная генетика хорошо развиты.

Ранее Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по COVID-19, однако заболеваемость останется на высоком уровне. Он отметил, что высокий уровень заболеваемости будет сохраняться до тех пор, пока в стране не улучшатся результаты вакцинации. По его мнению, нерабочие дни оказали небольшое влияние на пандемию коронавируса, однако в Москве уровень заболеваемости снизился существенно.