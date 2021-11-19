Вирусолог заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России

Россия прошла пик по COVID-19, однако заболеваемость останется на высоком уровне. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн на конференции «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация», передает РИА Новости.

Он отметил, что высокий уровень заболеваемости будет сохраняться до тех пор, пока в стране не улучшатся результаты вакцинации. По его мнению, нерабочие дни оказали небольшое влияние на пандемию коронавируса, однако в Москве уровень заболеваемости снизился существенно.

«Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли», — сказал Альтштейн во время выступления на конференции. При этом он подчеркнул, что в России от COVID-19 умирают больше трех процентов болеющих.

Ранее Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, но при этом дельта-штамм вируса еще продолжит существовать длительное время. Также он понадеялся, что летальных исходов при COVID-19 в будущем станет меньше.