Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с COVID-19 в ближайшее время

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что предстоящей зимой ситуация с распространением коронавируса в США может ухудшиться. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

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По мнению Фаучи, количество заразившихся будет расти из-за повышенной активности дельта-штамма. Кроме того, на темпы распространения инфекции будет влиять ослабленный иммунитет. Наиболее уязвимы, предупредил Фаучи, будут граждане, которые не вакцинировавшиеся от коронавируса.

Особое беспокойство, по словам инфекциониста, вызывают предстоящие праздники — день Благодарения и Рождество, когда американцы со всей страны начнут ездить в другие штаты и встречаться с родственниками.

Ранее врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков заявил, что прививка от COVID-19 может помочь снизить тревожность из-за опасности заболеть. Медик отметил, что коронавирус может вызывать повышенную тревожность у впечатлительных граждан. По его словам, вакцинация не только защищает от заражения, но и помогает снизить стресс.