Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа россиян

Курильщики чаще склонны переносить COVID-19 в более тяжелой форме. Об этом говорится в памятке, распространенной на официальном сайте Роспотребнадзора в честь Международного дня отказа от курения.

Врачи напомнили, что курение ухудшает работу легких. Организму курящего человека труднее бороться с респираторными заболеваниями, в частности, вызванным коронавирусной инфекцией, поскольку его легкие уже повреждены.

Более того, отмечают медики, при курении сигарет или употреблении других табачных изделий растет риск заражения COVID-19 через рот.

Ранее в Минздраве напомнили, что курение в раннем возрасте может нанести серьезный вред становлению и развитию организма, приведя человека к различным заболеваниям. В частности, это может привести к развитию хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, замедляются процессы роста и полового развития, так как организм получает мало кислорода.