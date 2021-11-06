Россиянам перечислили последствия курения в раннем возрасте

Курение в раннем возрасте может нанести серьезный вред становлению и развитию организма, приведя человека к различным заболеваниям. Соответствующие последствия перечислила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, передает URA.RU.

По ее словам, легкие и функции дыхания развиваются до 21 года, поэтому чем раньше человек начинает курить, тем больший вред это причиняет органам. В частности, это может привести к развитию хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

«Курение в молодом возрасте может привести к нарушениям в сфере потенции, могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов, когнитивных нарушений», — объяснила Гамбарян.

Педиатр, внештатный специалист по вопросам иммунопрофилактики минздрава Кировской области Галина Маркова добавила, что курение замедляет процессы роста и полового развития, так как организм получает мало кислорода. Она отметила, что подросткам также опасны электронные сигареты, так как концентрация вредных веществ в них намного выше.

Ранее Гамбарян заявила, что среди российских подростков может начаться эпидемия EVALI, возникающая из-за чрезмерного употребления вейпов и электронных сигарет, которые негативно влияют на ткани легких и бронхов. Специалистка отметила, что в настоящее время она поражает население США.

