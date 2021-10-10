Психолог назвал надежные способы отказа от курения

Психолог Синарев: отказаться от курения проще, если есть мотивация

Психолог Дмитрий Синарев назвал надежные способы отказа от курения в беседе с агенством «Прайм».

По его словам, важную роль в сохранении вредной привычки играет так называемая «вторичная выгода», то есть те положительные моменты, которые дает человеку то или иное «нехорошее» поведение.

Так, для офисного сотрудника перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы, отметил эксперт. Синарев посоветовал заменять вредную привычку, сохраняя те плюсы, которые она дает человеку.

Психолог подчеркнул, что самое главное — это мотивация. Он добавил, что человек должен честно ответить себе, хочет ли он на самом деле бросить курить.

В августе сообщалось, что за 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 миллиона человек по сравнению с 2019 годом. Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года.