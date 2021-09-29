Ученые выяснили предпочтения отказавшихся от курения людей в еде

Американские ученые из Университета Миннесоты выяснили, что бросающие курить люди пытаются восполнить никотиновую абстиненцию жирной и сахаросодержащей пищей, что, в свою очередь, приводит к увеличению веса. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи попросили 42 курильщиков отказаться на сутки от своей вредной привычки привычки. Затем их собрали вместе и попросили выбрать еду из восьми разных закусок, чтобы оценить их предпочтения. В 65 процентах случаев они выбирали еду с высоким содержанием соли и жира. Такой же выбор закусок предоставили группе курильщиков, которая не отказывалась от сигарет, а также некурящим людям. Оказалось, что временно воздержавшиеся от никотина люди в целом потребляли на 30 процентов больше калорий, чем некурящие и курильщики.

Ученые отметили, что они переходят на калорийную еду, пытаясь заполнить никотиновый вакуум. Таким образом они пытаются справиться с негативным аффектом и стрессом, характеризующим чувства, которые люди испытывают во время курения. Кроме того, ученые предположили, что курильщики, воздерживающиеся от сигарет, могут потреблять больше калорий из-за опиоидной системы, которая связана с облегчением боли. Кроме того, никотин способен подавлять голод у курильщиков.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый эффективный способ бросить курить. Доктор посоветовал убрать из квартиры все, что напоминает о курении. Он вспомнил, что, когда бросал курить, сразу раздал знакомым все оставшиеся зажигалки и сигареты.