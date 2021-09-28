Оценено влияние курения на риск смерти от COVID-19

Исследователи из Великобритании показали, что курение повышает риск тяжелого протекания и смерти от COVID-19. Работа ученых опубликована в журнале Thorax.

Свидетельства о влиянии курения пациента на течение коронавирусной инфекции остаются противоречивыми, отмечают в своей статье специалисты из Бристольского и Оксфордского университетов, а большинство проведенных исследований были обсервационными и не устанавливали причинной зависимости. Чтобы оценить ее, исследователи совместили анализ данных наблюдений с менделевской рандомизацией — методом, где для установления влияния фактора риска на исход болезни в качестве переменных используются генетические варианты.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 421 тысячи пациентов, которые в 2006-2010 годах стали участниками исследования UK Biobank, и генотип которых, как следствие, был известен. Более чем 13 тысяч людей сделали ПЦР-тест. Коронавирусную инфекцию выявили у 1649 человек. 968 из них были госпитализированы, 444 — умерли. При этом лишь четыре процента из общего числа участников исследования были курильщиками, из них заядлыми были лишь 29 процентов. В целом риск госпитализации у курильщиков был на 80 процентов выше, чем у здоровых людей.

Менделевская рандомизация показала, что генетическая предрасположенность к курению была связана с повышением риска заражения коронавирусной инфекцией на 45 процентов. Риск госпитализации при ее наличии повышался на 60 процентов, смерти — на 35. Предрасположенность к тяжелому курению увеличивала риск заражения в два раза, госпитализации — в пять раз, а смерти — в десять.

