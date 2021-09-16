Табачный гигант начал отказываться от сигарет

Табачный гигант Philip Morris поглотил британскую компанию Vectura, разрабатывающую ингаляторы от астмы, примерно за 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 100 миллиардов рублей). Сделка поможет IPM начать запланированный отказ от сигарет, сообщает Reuters.

Акционеры Vectura должны были до 15 сентября одобрить или отклонить предложение Philip Morris купить контрольный пакет акций по цене 165 пенсов (166 рублей) за штуку. Генеральный директор табачной компании сообщил, что она получила 74 процента акций, в то время как для поглощения достаточно 50 процентов.

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При покупке акций у Philip Morris был соперник — инвестиционная фирма Carlyle предлагала цену 155 пенсов (156 рублей) за акцию. Чтобы не проиграть борьбу за Vectura, табачная фирма повысила цену до 165 пенсов (166 рублей) и приобрела благодаря этому 22,61 процента бумаг. Тогда же производитель сигарет заявил о планах по поглощению.

Покупка производителя ингаляторов, как ожидается, откроет для Philip Morris доступ к разработкам Vectura и тем самым повысит прибыль от продажи товаров и услуг, не связанных с никотином, как минимум до одного миллиарда долларов к 2025. В обмен на это PMI обеспечит Vectura значительным финансированием и доступом к исследованиям табачного производителя. Кроме того, британская компания будет и дальше производить лекарства от астмы — болезни, которую в том числе провоцирует табакокурение.

Этот парадокс встревожил экспертов в сфере здравоохранения. Они опасаются, что сделка «может существенно затруднить исследования и возможности Vectura по разработке продуктов». Членам правления компании было направлено открытое письмо с рекомендацией отклонить предложение Philip Morris. Кроме того, экспертное сообщество обращало внимание на этическую сторону сделки, ведь, по данным ВОЗ, курение — это одна из главных мировых угроз общественному здоровью, из-за которой ежегодно преждевременно умирают 8 миллионов человек.