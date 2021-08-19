Производитель сигарет заработает на технологиях для астматиков

Табачный гигант Philip Morris International (PMI) купил 22,61 процента акций британской компании Vectura, разработчика ингаляторов от астмы. После сделки PMI заявила, что планирует и дальше приобретать акции Vectura на рынке по цене 165 пенсов (167 рублей) за акцию, сообщает CNBC.

PMI заинтересована в Vectura, поскольку полагает, что в перспективе приобретение компании позволит ей больше заработать. Производитель сигарет рассчитывает на поглощение Vectura, намереваясь увеличить свои доходы от продажи товаров и услуг, не связанных с никотином, до миллиарда долларов в год. Предполагается, что PMI получит доступ к ингаляторным технологиям для производства альтернативных систем курения, однако и производство лекарств против астмы Vectura после поглощения продолжит.

Табачный гигант начал настоящую борьбу за производителя ингаляторов. На акции Vectura претендовала инвестиционная фирма Carlyle, которая в начале августа собиралась купить бумаги за 155 пенсов (156 рублей). Через два дня Philip Morris побила это предложение более высокой ценой.

16 августа PMI сообщила, что правление фармацевтической компании решило рекомендовать акционерам принять ее предложение. Там сослались на более высокую цену, предложенную PMI. В Vectura отметили, что значительные финансовые возможности табачной компании, приверженность широким исследованиям и разработкам и возможность автономии стали ключевыми факторами при принятии решения. Производитель табака, в свою очередь, заявил, что его инвестиции «ускорят разработку и поставку ингаляционных терапевтических средств для удовлетворения многих неудовлетворенных сегодня потребностей».

Предложение Philip Morris было принято несмотря на то, что ранее членам правления Vectura было направлено открытое письмо с рекомендацией отказать табачной компании. Противники сделки предупреждали, что она «может существенно затруднить исследования и возможности Vectura по разработке продуктов». Среди 35-ти подписантов организации, помогающие людям с заболеваниями легких, а также эксперты в области здравоохранения. Кроме того, Британское торакальное общество (British Thoracic Society), благотворительная организация по борьбе с курением, призвало предотвратить сделку, охарактеризовав ее как «неразрешимый этический конфликт».

Philip Morris International неоднократно заявляла о своем стремлении создать «бездымную» среду. В прошлом месяце генеральный директор компании Яцек Ольчак сообщил о планируемом прекращении продажи сигарет в Великобритании в течение 10 лет. В это же время большая доходов компании по-прежнему поступает от продажи сигарет.

ВОЗ называет курение одной из главных мировых угроз общественному здоровью, с которыми сталкивалось человечество. Курение, в том числе пассивное, убивает более 8 миллионов человек ежегодно.

