Крупнейшая табачная компания выступила за запрет сигарет

Руководство крупнейшей табачной компании Philip Morris International выступило за запрет продажи сигарет на территории Великобритании. Об этом в интервью The Telegraph рассказали председатель правления фирмы Андре Калантцопулос и главный исполнительный директор Яцек Олзак.

Согласно заявлению представителей корпорации, производящей Marlboro и L&M, с сигаретами следует обращаться как с бензиновыми автомобилями и отказаться от них в ближайшие десять лет.

Председатель правления компании Андре Калантцопулос отметил, что Philip Morris International положительно оценивает «прогрессивный» подход властей Великобритании в отношении электронных сигарет и других систем нагревания табака. Он добавил, что запрет на продажу сигарет может стать одним из решений проблемы, но только этого будет недостаточно.

Олзак, в свою очередь, заявил, что люди смогут увидеть мир без сигарет, и чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для всех.

Ранее сообщалось, что крупнейшая табачная компания будет бороться с курением. Reuters сообщает, что один из крупнейших в мире производителей сигарет купил британскую фармацевтическую фирму Vectura для расширения линейки продуктов без никотина.

