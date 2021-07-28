Табачный гигант призовет перейти с сигарет на наркотики

Крупнейшая табачная фирма Великобритании British American Tobacco рассматривает продажи каннабиса, поскольку она пытается отойти от традиционных сигарет, пишет «Би-би-си».

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Так компания хочет снизить воздействие своей продукции на здоровье. «Я думаю, что вейпинг с каннабидиолом (CBD) — это часть будущего. Настоящая проблема заключается в уменьшении вреда от табака и никотиновых альтернатив, нужно призвать людей переходить на другой продукт», — заявил глава табачного гиганта Джек Боулз.

Несмотря на то что традиционные сигары приносят основную прибыль British American Tobacco, компания стремится к изменениям, заявляя, что ESG (экологические, социальные и управленческие вопросы) лежат в основе стратегии. В марте табачный гигант приобрел 20 процентов акций канадского производителя медицинского каннабиса Organigram и подписал сделку по исследованию нового ассортимента продуктов с этим наркотиком для взрослых.

В июле руководство крупнейшей табачной компании Philip Morris International выступило за запрет продажи сигарет на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители сигарет в России могут остановить выпуск продукции из-за нехватки сырья после запрета Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. Однако Россельхознадзор спустя десять дней отказался от запрета поставок табачного сырья и отходов из Бразилии.