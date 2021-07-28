Российские власти отказались провоцировать дефицит сигарет

Россельхознадзор спустя десять дней отказался от запрета поставок табачного сырья и отходов из Бразилии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ограничение на поставки ввели 19 июля. Помимо Бразилии, речь шла об Индии, ЮАР, Танзании и Малави. Причиной стала находка в сырье вредителя — мухи-горбатки. В бразильском сырье в прошлом году ее находили пять раз, в этом — семь.

Однако крупнейшие российские производители сигарет предупредили власти о том, что такое решение может спровоцировать дефицит продукции. Исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов в письме премьеру Михаилу Мишустину предупредил о том, что отрасль просто остановится.

По его словам, попавшие под ограничения сорта табака используют в 90 процентах смесей на российских фабриках. Заменить сырье нечем, его невозможно выращивать в России, странах СНГ и большинстве других государств мира. Воронцов подчеркнул, что речь идет не только об остановке производства — в вынужденные отпуска уйдут десятки тысяч человек.

При этом эксперты отмечали, что муха-горбатка — неспецифичный для табака вредитель, как правило он распространяется через фрукты и продукты животного происхождения. Вероятно, он мог попадать в партии при погрузке в портах.

В своем сообщении Россельхознадзор отметил, что получил гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии, пообещавшей принять необходимые меры. Одновременно ведомство продолжает переговоры с компетентными органами других стран, чтобы выработать единый подход к фитосанитарному надзору.

При этом в пресс-службе отметили, что основными поставщиками табачного сырья в Россию являются Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Турция, Великобритания и Азербайджан. Таким образом, несмотря на снятие запрета для Бразилии, в Россельхознадзоре попытались опровергнуть информацию от табачных компаний.

Муха-горбатка — опасный вредитель. Ее личинки могут попадать в ткани и органы животных и человека, оно может переносить холеру и чуму пчел. При этом насекомое очень плодовито, на складах она в состоянии заразить муку, овощи, фрукты, грибы.

