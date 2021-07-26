В России решили изменить правила торговли сигаретами

Министерство финансов России разработало проект закона о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, предполагающий изменение действующих правил. В частности, производство и оптовая торговля сигаретами будут лицензироваться, следует из документа, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых подлежит лицензированию, а также порядок получения (переоформления) и аннулирования действия лицензий. Так, законопроектом предусмотрено лицензирование следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий и сырья; производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля сырьем», — отмечается в пояснительной записке к документу.

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Кроме этого, Минфин решил добиваться включения данных о табачной продукции в Единую государственная автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), где отслеживается информация о производстве и продаже алкоголя. Туда необходимо будет предоставить сведения об объемах производства и оптовой торговли немаркируемых табачных изделий и сырья. При этом информация о маркируемой продукции также должна будет поступать в ЕГАИС из системы мониторинга таких товаров.

В пояснительной записке к законопроекту объясняется, что в 2016-2018 годах в стране возросла доля нелегальной табачной продукции — с 1,5 до 8 процентов, причем тенденция сохранилась и в 2019 году, когда незаконный оборот достиг 15 процентов. В 2020 году доля упала до семи процентов, но это связано с закрытием границ на фоне коронавируса, говорится в документе.

В Минфине указывают, что сейчас в России табачный рынок регулируется «избыточным количеством федеральных органов исполнительной власти», а отдельный отраслевой закон позволит обеспечить специализированный надзор по образцу налаженной системы государственного регулирования и контроля алкогольного рынка.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о минимальной цене на табачную продукцию, вступивший в силу весной 2021 года. С 1 июля для пачки сигарет она составляет 107,78 рубля. Кроме этого, как стало известно в конце июня, с этого срока в магазинах больше нельзя продавать немаркированный альтернативный табак, что также стало частью мер по борьбе с нелегальной продукцией.