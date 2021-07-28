В России предупредили о возможной нехватке сигарет

Крупнейшие производители сигарет в России могут остановить выпуск продукции из-за нехватки сырья после запрета Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. Об этом предупреждает «Коммерсантъ».

Исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов 16 июля написал письмо на имя премьера Михаила Мишустина. В документе говорится о возможной угрозе остановки табачной промышленности России из-за ограничений на ввоз сырья из ряда стран.

В письме Воронцов указывает, что Россельхознадзор ввел временные ограничения в связи с выявлением многоядной мухи-горбатки. Однако этот вредитель неспецифичен для табака, а в основном распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.

Сорта табака из попавших под ограничения стран используются более чем в 90 процентах смесей на российских фабриках. При этом их невозможно выращивать в России, странах СНГ и в большинстве других государств мира, поэтому заменить поставки нечем.

По мнению Воронцова, запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности в России, прекратится поступление основного объема сигарет, а компании будут вынуждены отправить в «вынужденные» отпуска десятки тысяч человек.

Ранее Министерство финансов России разработало проект закона о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, предполагающий изменение действующих правил. В частности, Минфин решил добиваться включения данных о табачной продукции в Единую государственная автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), где отслеживается информация о производстве и продаже алкоголя.