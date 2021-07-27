Минздрав запланировал новые меры по борьбе с курением

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале сообщил, что Минздрав России планирует ввести новые меры по борьбе с курением после глобального доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Салагай подчеркнул, что в России был принят комплексный антитабачный закон, который содержит основные меры, направленные на защиту от табачного дыма.

В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры Олег Салагай Фото: Минздрав России

Замминистра отметил, что планируется проработать три пакета мер по борьбе с курением. Среди них: производство стандартных по размеру обезличенных упаковок, на которых 75 процентов площади будет занимать картинка или фото с предупреждением о вреде употребления никотиновых изделий.

Также будет введен запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить в заблуждение потребителя. В продукции будет запрещено использовать красители, ароматизаторы, а также добавки, усиливающие зависимость.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл долю курильщиков среди россиян в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году». Согласно документу, 21,6 процента жителей городов от 15 лет и старше ежедневно курят, в сельской местности данный показатель составляет 22,9 процента. При этом один из трех курящих — в возрасте от 35 до 44 лет, еще 27 процентов — в возрасте 25-34 года, а 22 процента — от 15 лет и старше.

Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии

В этом году доклад был посвящен новым средствам доставки никотина, а именно электронным сигаретам. ВОЗ сообщает, что в 32 странах они запрещены, а в 79 введены хотя бы частичные ограничения, например, запрет на использование этой продукции в общественных местах, реклама, стимулирование продаж или спонсорство, а также размещение предупреждений на упаковках.

32 страны полностью запретили использование электронных сигарет, еще 79 ввели частичные ограничения

Всемирная организация здравоохранения отметила, что электронные сигареты обычно привлекательны для детей и подростков, и порекомендовала правительствам внедрить новые нормативные акты, призванные остановить некурящих от вовлечения в табачную зависимость.

Кроме того, в ВОЗ предложили ввести предупреждающие надписи на электронных сигаретах — подобные тем, что сейчас обязательны для пачек обычных сигарет. Там рассказали, что сейчас в мире примерно 5,3 миллиарда человек сталкиваются с надписями о вреде курения для здоровья. В 2007 году их видели только один миллиарда человек.

5.3 миллиарда человек сталкиваются с надписями о вреде курения для здоровья

Замглавы Минздрава Олег Салагай ранее сообщил, что первые признаки отказа от курения не заставят себя долго ждать, причем они будут носить сугубо положительный характер. Согласно современным данным первые сигналы проявляются уже через несколько десятков минут. В это время фиксируются начальные симптомы нормализации работы организма. Уже через год можно наблюдать первые серьезные изменения, к примеру, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов.

