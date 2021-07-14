Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару

Россиян предупредили об опасности курения в жару. Об этом главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн рассказал РИА Новости.

По его словам, курить в жаркие дни особенно вредно, так как идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Врач объяснил, что токсический эффект как от классического, так и от электронного табака усиливается.

При этом специалист отметил, что, когда организм испытывает гипоксию, потребность в курении снижается, однако «злостные курильщики» не замечают этого и наносят вред своему организму. Результатом могут быть обмороки, гипоксия мозга, сигареты даже могут приводить к обморочному или предынсультному состоянию, добавил он. Никотин — это яд, который в жару усиливает свое действие, резюмировал Брюн.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл долю курильщиков среди россиян. Согласно докладу службы, 21,6 процента жителей городов от 15 лет и старше ежедневно курят, в сельской местности данный показатель составляет 22,9 процента. При этом один из трех курящих— в возрасте от 35 до 44 лет, еще 27 процентов — в возрасте 25-34 года, а 22 процента — от 15 лет и старше.