Россия
 
Последние новости
Талибы поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов
Домохозяйка променяла мужа на посаженного на 40 лет контрабандиста
Мошенники придумали новый способ обмана туристов
Авиакомпания объяснила жару на рейсе с открывшим аварийный люк пассажиром
Гигантские золотые рыбки вызвали беспокойство в США
На Кубе рассказали о риске военной интервенции со стороны США
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом
На Украине заявили о «пославшей» Зеленского Меркель
Захарова рассказала о «признаках легкого раздвоения личности» у властей Германии
Новости партнеров
Прослушать новость

Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Michaela Rehle / Reuters
Психиатр-нарколог Минздрава предупредил россиян об опасности курения в жару

Россиян предупредили об опасности курения в жару. Об этом главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн рассказал РИА Новости.

По его словам, курить в жаркие дни особенно вредно, так как идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Врач объяснил, что токсический эффект как от классического, так и от электронного табака усиливается.

При этом специалист отметил, что, когда организм испытывает гипоксию, потребность в курении снижается, однако «злостные курильщики» не замечают этого и наносят вред своему организму. Результатом могут быть обмороки, гипоксия мозга, сигареты даже могут приводить к обморочному или предынсультному состоянию, добавил он. Никотин — это яд, который в жару усиливает свое действие, резюмировал Брюн.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл долю курильщиков среди россиян. Согласно докладу службы, 21,6 процента жителей городов от 15 лет и старше ежедневно курят, в сельской местности данный показатель составляет 22,9 процента. При этом один из трех курящих— в возрасте от 35 до 44 лет, еще 27 процентов — в возрасте 25-34 года, а 22 процента — от 15 лет и старше.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мясников назвал бредом слова об опасности вакцинации для курильщиков
Врачи предупредили об опасности курения после вакцинации от COVID-19
Раскрыта доля курящих россиян