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ВОЗ предложила ограничить продажу электронных сигарет

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Фото: Gabby Jones / Bloomberg via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ограничить продажу электронных сигарет теми же способами, что регулируются обычные, в том числе с помощью маркировок о вреде для здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ, посвященном «табачной эпидемии».

В ВОЗ подчеркивают, что электронные сигареты часто позиционируются как привлекательные для детей и подростков. Те, кто в подростковом возрасте употребляет подобные продукты, в три раза чаще оказываются потребителями табачных продуктов в дальнейшем. Организация рекомендует правительствам внедрить новые нормативные акты, призванные остановить некурящих от вовлечения в табачную зависимость.

В частности, ВОЗ предлагает ввести предупреждающие надписи на электронных сигаретах — подобные тем, что сейчас обязательны для пачек обычных сигарет.

В мае текущего года была обнародована статистика курения во всем мире. В топ-10 самых «курящих» стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.

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