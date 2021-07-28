Табачные компании отреагировали на возможный дефицит сигарет в России

Табачные компании ответили на данные о том, что в России может начаться дефицит сигарет. Об этом вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (PMI, Marlboro, Parliament) в России Сергей Слипченко рассказал РБК.

Он заверил, что в настоящий момент риска приостановки производства нет. Однако с другой стороны, заметил Слипченко, заменить поставки сортов будет невозможно. «А это может привести к полной остановке производства», — заключил он и добавил, что сейчас нужно искать совместное с властями решение в сложившейся ситуации. О необходимости диалога сказал и директор по работе с органами государственно власти JTI (Winston, Camel) в России Василий Груздев.

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В свою очередь директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» (Davidoff, West) в России и Центральной Азии Илона Миртова рассказала об опасности перерывов в цепочках поставок. Она утверждает, что это может спровоцировать не только сокращение, но и приостановку производства. Также, добавила Миртова, в этом случае запланированные акцизные платежи уменьшатся, а для нелегального рынка откроется новое окно.

О возможной нехватке сигарет ранее сообщила газета «Коммерсантъ». Издание предупреждало, что из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз табачного сырья из нескольких стран крупнейшие производители могут приостановить выпуск продукции. Формальной причиной временных ограничений стал тот факт, что в табаке из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави обнаружили многоядную муху-горбатку.

В связи с этим исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов говорил, что запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности в России, прекратится поступление основного объема сигарет, а компании будут вынуждены отправить в «вынужденные» отпуска десятки тысяч человек.

