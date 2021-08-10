Производитель Marlboro и IQOS всерьез решил бороться с курением

Производитель сигарет Marlboro и систем нагревания табака IQOS решил всерьез бороться с курением и на аукционе отвоевать приобретение производителя ингаляторов Vectura у инвестиционной фирмы Carlyle. Как пишет Bloomberg, для этого компания Philip Morris International изменила заявку о покупке на предложение о поглощении.

Представители Philip Morris заявили, что теперь у них появилось больше шансов завладеть фармацевтической компанией. Производитель сигарет рассчитывает на поддержку 75 процентов инвесторов, а для поглощения будет достаточно согласия чуть больше половины акционеров — так установлено британским законодательством.

Аукцион начнется 10 августа, там определятся суммы, которые Carlyle и Philip Morris готовы заплатить за фармацевтическую фирму. Однако не обязательно выиграет та компания, что назовет большую цифру — решающим будет мнение акционеров Vectura.

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Пересмотр планов Philip Morris на Vectura может в том числе спровоцировать и негативную реакцию акционеров производителя ингаляторов. Особенно учитывая, что в последние несколько недель медицинские и благотворительные организации выступают против сотрудничества табачной компании и фармацевтической фирмы, которая выпускает средства для лечения последствий курения — они считают это неэтичным.

Philip Morris 8 августа предложила выкупить акции Vectura по цене 165 пенсов (примерно 168 рублей) за штуку и побила предложение, сделанное Carlyle двумя днями ранее. Инвестиционная фирма планировала приобрести ценные бумаги медицинской компании по 155 пенсов.

Хотя Vectura не согласилась на сделку с Carlyle, она назвала предложение «хорошо согласованным». В отличие от заявки Philip Morris, там были подробно описаны цели обеих сторон.

Кроме того, акционеры Vectura — AXA Investment Managers UK, TIG Advisors и Berry Street Capital Management — пообещали Carlyle, что продадут свою долю в фармацевтической компании, которая равна 11 процентам.

Все стороны согласились на условия аукциона — он продлится до 17 августа или пока одна из компаний не сделает пересмотренное предложение. Аукционы по поглощению в Великобритании являются редкостью. Последний из них произошел в начале этого года во время «войны» за право собственности на охранную фирму G4S — за него боролись Allied Universal Security Services и Garda World Security.

«Схватка» за обладание фармацевтической фирмой Vectura началась 9 июля, когда производитель сигарет Philip Morris решил выкупить акции компании по цене 150 пенсов и побил сделанное в мае предложение Carlyle. По планам Philip Morris, Vectura должна была продолжить автономно выпускать лекарства против астмы и разрешить табачной компании использовать ингаляторные технологии для производства альтернативных систем курения.