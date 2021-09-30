ВОЗ назвала Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем

Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам Викрамасингхе, табакокурение до сих пор остается острой проблемой, так как это лидирующий фактор риска в Европе. При этом он отметил, что и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдается положительная динамика в этой сфере. «Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — подчеркнул он.

Викрамасингхе напомнил, что недавно европейский офис подробно проанализировал то, как комплексный подход российских властей в борьбе с алкоголем позволил добиться снижения смертности. В частности, это удалось благодаря пресечению кустарного производства алкоголя, повышению цен и ограничению его доступности, в том числе и запрету на продажу ночью. «Мы надеемся, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза», — заключил глава европейского офиса ВОЗ.

В августе сообщалось, что за 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 миллиона человек по сравнению с 2019 годом. Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года.