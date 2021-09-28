В Киргизии ограничили курение кальянов и сигарет

В Киргизии запретили курение сигарет и кальянов в общественных местах

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О защите здоровья граждан Киргизской Республики (КР) от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».

Закон направлен на усиление мер по борьбе с табакокурением и использованием всех видов табачных изделий. Его авторы ранее заявляли, что потребление табака является главной причиной смертности и инвалидности в Киргизии.

В частности, принятый документ запрещает курение сигарет и кальянов в общественных местах. Ограничение в том числе распространяется на кафе и рестораны. Кроме того, закон вводит полный запрет на любую рекламу всех табачных изделий.

В июле заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что его ведомство намерено принять новые меры по борьбе с курением после глобального доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, они предполагают производство обезличенных сигаретных упаковок, а также запрет на использование в табачной продукции красителей, ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость.