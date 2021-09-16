Россиянам назвали условия наказания за курение дома

Жителям России напомнили о нормах, согласно которым можно получить штраф за курение на балконах жилых домов, которые действуют в стране около двух лет. Наиболее частые случаи и причины наказания курильщиков со ссылкой на юристов и спасателей назвали в РБК.

Специалисты подчеркивают, что в России нет прямого запрета курения на территории своей квартиры, при этом с 2019 года действуют обновленные правила противопожарного режима, по которым недопустимо использование открытого огня (в том числе мангала, свечей, сигарет и зажигалок) на балконе или лоджии.

Юристы и представители МЧС подчеркивают, штраф за курение применим в двух сценариях — при нарушении комфортного проживания соседей и при возникновении пожара. Во втором случае наказание зависит от последствий (от пяти тысяч рублей штрафа до уголовной ответственности), в первом в рамках закона об охране здоровья граждан от табачного дыма можно получить предупреждение или штраф от 500 рублей до трех тысяч рублей. Эксперты подчеркивают, что запрет курения на балконах и лоджиях распространяется и на общежития, гостиницы, другие здания нежилого назначения.

Как отметила представитель юридической службы Amulex Любовь Шебанова, на практике штрафы за курение на балконах встречаются не очень часто, что может быть обусловлено маленькой суммой штрафа. Сложность представляет и сбор доказательств истцом о том, какой именно ущерб нанесли его здоровью, почему он уверен в вине своего соседа.

«Чтобы доказать моральный ущерб и получить компенсацию за него, придется документально подтверждать вред здоровью и устанавливать причинно-следственную связь с курением соседей — для этого требуется экспертиза. Суды могут растянуться на годы, а сумма компенсации даже при доказанном моральном ущербе, скорее всего, будет невелика. Например, житель Новосибирской области требовал с соседа 250 тысяч рублей, а получил пять тысяч, причем для этого потребовалось дойти до Верховного суда», — добавила Шебанова.

Эксперт подчеркнула, что перед тем как нажаловаться на соседа, стоит попробовать договориться с ним. В качестве доказательств нарушения нужно фиксировать на видео курящего на балконе жильца и разговор с ним. Далее можно обратиться с заявлением о проблемах из-за дыма в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию.

Ранее в Минздраве пояснили, как пассивное курение влияет на сердечно-сосудистую систему и репродуктивную функцию людей. По данным ведомства, воздействие на организм дыма также повышает риск фибрилляции предсердий, влияет на пульс, артериальное давление.