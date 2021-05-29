Российские работодатели рассказали об отношении к курящим сотрудникам

Российские работодатели рассказали о своем отношении к курящим сотрудникам — более трети из них, 37 процентов, заявили о негативном влиянии курения на рабочий процесс. Об этом со ссылкой на исследование HeadHunter сообщает РИА Новости.

Так, почти каждый второй участник исследования считает, что наличие в компании курильщиков ведет к неэффективной трате времени из-за перекуров, а еще пять процентов респондентов замечали, что курящие работники чаще берут больничные.

При этом некоторые опрошенные мотивируют отказаться от табака своих будущих сотрудников: к примеру, они готовы оплачивать фитнес-зал некурящим или обещают им финансовое поощрение.

Кроме того, в вопросе мер по борьбе с курением среди штата большинство (82 процента) работодателей выбрали оказание помощи в отказе от курения, только 18 процентов — штрафы для курящих.

Отмечается, что с начала года российские работодатели разместили около одной тысячи вакансий для работников без вредных привычек. Чаще других такие вакансии публикуются компаниями Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Свердловской области, а также Санкт-Петербурга, Новосибирска и Омска.

28 мая сообщалось, что накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, ученые назвали самые «курящие» страны мира. В топ-10 вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.