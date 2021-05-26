Россияне смогут заработать на курящих соседях

Жителям России разъяснили права требовать компенсацию морального вреда от курящих соседей. Собственники фактически смогут заработать на курильщиках. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, пишут РИА Новости.

Материалы по теме «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен? «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании

Глава ВС пояснил, что граждане России могут защищать личное экологическое благополучие в повседневной жизни, в том числе, ограждая себя от курильщиков. «Верховный суд разъяснил, что нарушение права экологического благополучия в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», — пояснил Лебедев.

Председатель Верховного суда РФ также подчеркнул, что здоровье россиян напрямую зависит от состояния природы вокруг. «Сохранение окружающей среды, бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества, поэтому защита экологии — одна из основных целей правового регулирования», — добавил председатель.

В России с 2013 года действует антитабачный закон. Россиянам запрещено курить в подъездах, лифтах, на лестничных клетках домов. В 2018 году Красноярский краевой суд запретил двум жителям Дивногорска курить на своих балконах. Соседку курильщиков несколько лет беспокоил дым, на ее просьбы не курить на балконе те не реагировали. Суд заставил обоих нарушителей выплатить пострадавшей по пять тысяч.